De VerreKijker vraagt met ludieke actie aandacht voor onderwijs

WAARDHUIZEN • De vakbonden riepen het onderwijs op om woensdag opnieuw te gaan staken, maar aandacht vragen voor de problemen in het onderwijs kan ook anders dan de deur op slot draaien, vonden ze op CBS De VerreKijker in Waardhuizen.

De school vond samen met de kinderen iets terug doen voor mensen die wel wat extra aandacht kunnen gebruiken een beter idee.

Zo werd een ludieke actie bedacht. De groepen 7 en 8 gingen samen fietsend naar Almkerk om in zorgcentrum Antonia gezelschapsspelletjes te spelen met ouderen.

Voedselbank

De groepen 1-6 gingen op deze Dankdag voor Gewas en Arbeid naar de boerderij van de familie Straver in Babyloniënbroek. Hier werden aardappels en uien geraapt en in kisten gedaan voor de Voedselbank.

Bij de Voedselbank gingen de groepen 5 en 6 deze aardappels en uien verpakken in kleine zakjes en. De leeringen deden ze vervolgens in de tassen doen van de mensen die afhankelijk zijn van een voedselpakket.

"De kinderen hebben keihard gewerkt en hebben hiermee ook nog een onvergetelijke les in burgerschap gehad", zegt Hennie Schermers, directeur van De VerreKijker.

"Oudere, vaak eenzame mensen genoten van het bezoek van de kinderen en boerin Minette benadrukte hoe mooi het is om juist op dankdag te kunnen delen wat we ontvangen hebben. Het was een zeer geslaagde stakingsdag, want werken met kinderen en lesgeven is het mooiste beroep wat er is."