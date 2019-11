BuBeClu mist erkenning van gemeente

WIJK EN AALBURG • Jan Ockers en Paul Antonides hebben BuBeClu nieuw leven ingeblazen, maar vanuit de gemeente blijft het stil. En dat stoort ze.

Voor wie lang niet in BuBeClu is geweest oogt het interieur van het pand op de hoek van de Perzikstraat en de Nijverheidstraat in Wijk en Aalburg verrassend sfeervol. Boven de bar hangen vrolijke lampjes, aan de muren hangt een tiental dartborden en door de geluidsinstallatie klinkt vanaf het podium voorin de zaal 'Bicycle Race' van Queen.

Niets wijst erop dat de toekomst van het voormalige jongerencentrum enkele jaren terug nog aan een zijden draadje hing. Mensen weten BuBeClu, een afkorting van 'burgers, bedrijven en clubs', ook steeds beter te vinden, vertelt vrijwilliger Paul Antonides.

Vaak verhuurd

"De zaal wordt heel vaak verhuurd, bijvoorbeeld voor examenfeesten of bruiloften. En dit weekend staat praiseband Brand New op het podium." Tot het einde van het jaar zijn zelfs álle vrijdagen en zaterdagen volgepland, ook met bandavonden en bijvoorbeeld een darttoernooi in december, activiteiten georganiseerd door BuBeClu zelf.

Vrijdag 15 november staan De Troubabrours met hun voorstelling 'Eindelijk volwassen' op de planken en die titel slaat ook op de nieuwe status van BuBeClu: volwassen.

Deze woensdagmorgen zijn Paul en Jan Ockers, voorzitter van stichting Participatiehuis BuBeClu en noodgedwongen ook beheerder van het gebouw, aanwezig om te vertellen over hun 'kindje'.

30 uur

Gemiddeld zijn ze ieder per week zo'n 30 uur in touw om alles in goede banen te leiden. Jan doet vooral het administratieve gedeelte.

'Supervrijwilliger' Paul bezorgt in de vroege uurtjes de krant en gaat dan naar de Nijverheidstraat om ervoor te zorgen dat het licht en geluid op orde is. Ook bouwde hij eigenhandig aan de achterkant van het gebouw een onderkomen waar rokers beschut even een sigaretje kunnen roken en zijn schilderijen sieren het gezellige huiskamergedeelte van het participatiehuis, waar bijvoorbeeld ook Seniorweb een onderkomen heeft.

Samen met Jan heeft Paul BuBeClu de laatste jaren nieuw leven ingeblazen, maar erkenning voor hun inzet is er nauwelijks, vinden ze. "Vanuit de gemeente blijft het stil", zegt Jan. "De subsidie voor 2018 hebben we vorige week pas gekregen en volgende week zitten we met de wethouder om tafel om te praten over of en hoe de subsidie wordt voortgezet."

Beheerder

Maar subsidie is één ding. Als het aan de voorzitter ligt komt er een vergoeding, zodat een beheerder aangesteld kan worden. "Het kan toch niet zo zijn dat deze organisatie zo blijft draaien op vrijwilligers?" Ook hoopt hij dat Altena bij wil dragen aan 'simpel onderhoud' van het gebouw. De vloer van de zaal kan wel een nieuwe coating gebruiken en ook de buitenkant mag wel eens opgefrist. "Dat is toch je visitekaartje."

Geld dat BuBeClu zelf verdient - als paracommerciële instelling rekent ze een bescheiden marge - wordt gebruikt om de locatie aantrekkelijker te maken voor gebruikers. Dankzij de aanschaf van de dartborden verkasten darters al vanuit Veen naar Wijk en Aalburg en dankzij de nieuwe geluidsboxen kunnen weer bandavonden gehouden worden.

Iedere week een mail

De laatste maanden heeft het tweetal iedere week een mail naar gemeentehuis gestuurd met het verzoek om duidelijkheid van wethouder Peter van der Ven. Waarom toch die volharding? "Omdat in Wijk en Aalburg geen andere laagdrempelige gebouwen zijn met dezelfde faciliteiten als BuBeClu", zegt Paul.

"BuBeClu is het verlengstuk van iedere huiskamer en garage. We doen dit niet voor onszelf, maar voor de gemeenschap. Voor jong en oud, voor iedereen."

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er geen specifieke reden is dat BuBeClu pas vorige week de subsidie over 2018 heeft ontvangen. Ze bevestigt dat deze week een gesprek met wethouder Van der Ven plaatsvindt.

Inventariseren

"We willen eens goed inventariseren welke afspraken er lagen vanuit de gemeente Aalburg en nadenken over de toekomst van BuBeClu in de gemeente Altena. Dit ook in het licht van de ontwikkelingen bij de d'Alburcht. Vragen over een vergoeding en achterstallig onderhoud zullen dan ook aan de orde komen."

Tom Oostra