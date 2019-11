Speelgoed ruilen in Woudrichem met Recycle Sint

WOUDRICHEM • Kinderopvang BuitenGewoon en KrijgDeKleertjes Woudrichem breiden de samenwerking uit. Naast het maandelijkse kinderkleding ruilen, organiseren ze nu eenmalig een avond om speelgoed te ruilen volgens het concept van Recycle Sint.

Bergen speelgoed waar nauwelijks mee gespeeld wordt. En toch brengt Sinterklaas elk jaar weer nieuwe cadeautjes mee. Dit jaar gaat Recycle Sint het duurzamer aanpakken. Duurzaamheid mag ook leuk zijn.

Daarom is er Recycle Sint. Dat is niet alleen een groen initiatief, maar ook nog eens hartstikke gezellig, slim en - niet onbelangrijk - goed voor de portemonnee.

Compleet speelgoed

Dus ouders: sprokkel snel alle spelletjes, speelgoed, boeken en ander leuks bij elkaar, waar jouw kind niet meer naar omkijkt, maar waar een ander kind heel blij van kan worden. Recycle Sint neemt maximaal één knuffel per persoon in en 'kleine rommeltjes' mag je thuislaten. Zorg zelf dat het compleet is en werkt, maak een ander kind niet verdrietig met incompleet of kapot speelgoed.

De speelgoedruilmarkt bij Kinderopvang BuitenGewoon vindt plaats op 20 november in de De Werf, Raadhuisplein 1 in Woudrichem. Ouders kunnen speelgoed komen inleveren van 19:00 tot 19:45 uur en om 20:00 uur kan het ruilen beginnen.

Waardebonnen

Het ruilen werkt met waardebonnen, aanmelden is niet nodig. Wegens het ruilen van speelgoed, gaat de kledingruilochtend van december niet door. Het laatste Kind&Koffie-café met KrijgdeKleertjes van dit jaar is woensdag 16 november van 9:00 tot 11:00 uur in De Werf.