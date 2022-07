Persoon raakt ernstig gewond bij ongeval in Almkerk

ALMKERK • Omstreeks 08.45 uur is er een ongeval gebeurd op de kruising van de Emmikhovenseweg en de Brugdam in Almkerk. Een scooterrijdster en auto zijn daarbij tegen elkaar aan gereden.



De auto heeft waarschijnlijk geen voorrang verleend aan de scooter waardoor het mis is gegaan. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, samen met twee ambulances. Het slachtoffer is per ambulance, onder begeleiding van de trauma arts, naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht.