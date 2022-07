Nieuwe vorm van babbeltruc: criminelen komen ‘controleren op rookmelders’

ALTENA • Woningen moet sinds 1 juli verplicht op elke etage een rookmelder hebben. ‘Helaas maken criminelen hier direct gebruik van’, waarschuwt de politie via Instagram.

Criminelen gebruiken een zelfgemaakte identiteitskaart en komen ‘controleren op rookmelders’. Tijdens deze controle, worden diverse waardevolle goederen en geld weggenomen. ‘Laat niemand zomaar in huis. Gemeente en politie komen niet controleren of je in het bezit bent van een rookmelder’, zegt de politie.

‘Woon je in een huurwoning? Installatie of controle is mogelijk vanuit de woningcorporatie, echter zal dit vroegtijdig officieel worden aangemeld via de wijze waarop de woningcorporatie al met je communiceert.’ De politie roept op direct 112 te bellen bij verdachte situaties.