Brand in schuurtje achter woning aan het Waalplein in Woudrichem

WOUDRICHEM • In een schuurtje aan het Waalplein in Woudrichem is zaterdagmorgen omstreeks 11.45 uur een brand ontstaan. De brandweer schaalde al snel op naar middel brand.

Het schuurtje stond achter een rijtjeswoning. Doordat ook de schuurtjes van de woningen aan elkaar stonden was de kans op overslag groot. De brandweer was met twee blusvoertuigen ter plaatse gekomen. De brandweer kon niet voorkomen dat het vuur ook naar de naastgelegen schuurtjes links en rechts is overgeslagen. Ook een veranda heeft schade opgelopen van de brand. In het schuurtje stonden een aantal gasflessen. Deze zijn niet geklapt, de brandweer heeft deze gekoeld en buiten gezet.