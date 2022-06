Politie komt met waarschuwing: ‘Inbrekers gaan niet met vakantie’

REGIO • De vakantietijd staat weer voor de deur, de politie waarschuwt daarom alvast dat inbrekers niet met vakantie gaan. Als iedereen weg is, is het voor inbrekers juist een toptijd. Neem dus voorzorgsmaatregelen. De politiewebsite kan helpen, maar vraag ook buren om een oogje in het zeil te houden tijdens de vakantie.

Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar onbewust hun huis bewaakt doordat ze veel thuis waren. Nu men deze zomer weer op pad gaat, valt die ‘beveiliging’ plotseling weg. ‘Ga je deze zomer een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert en doe goed je deur goed op slot, je ramen dicht en een lichtje aan. Doe alsof je thuis bent, ongeacht of je kort of lang weggaat. Laat koffiekopjes staan, zorg voor een bewoonde indruk door automatische verlichting. Denk ook aan het tuinhek en de schuur’, waarschuwt de politie.

In de zomer is het vaak warm. Open ramen en deuren zorgen dan voor verkoeling. Een inbreker weet dat ook. Hij ziet zijn kans, sluipt het huis binnen en slaat toe.

De politie probeert zoveel mogelijk woninginbraken op te lossen. Maar voorkomen is beter dan genezen. Gelukkig kunnen burgers daar zelf ook veel aan doen. Immers, de gelegenheid maakt de dief. Op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/woninginbraak zijn tips en filmpjes te vinden die mensen op weg kunnen helpen.

De politie geeft zelf voorlichting en waarschuwt wijkbewoners die hun ramen of deuren niet goed afsluiten. Maar vooral zet de politie krachtig in op het arresteren van inbrekers. Liefst op heterdaad. Daarvoor werkt zij veel samen met burgers en zet onder meer Burgernet in. Ook geeft de politie nazorg aan slachtoffers van woninginbraak. En uiteraard spoort de politie inbrekers op die niet op heterdaad worden gepakt.

112 is niet alleen voor gevallen van leven en dood, maar ook om boeven op heterdaad te arresteren. Iets verdachts gezien in de omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie die vreemd aandoet? Noteer dan zoveel mogelijk details, kentekens en signalementen, en bel direct de politie op 112. Dan komt de politie met grote spoed naar de plek des onheils en is de kans groter dat agenten de verdachte direct kunnen aanhouden.