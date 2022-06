Persfotograaf en brandweerman komen met elkaar in botsing na melding van autobrand

WIJK EN AALBURG • Een persfotograaf en een brandweerman zijn zondagnacht met elkaar in botsing gekomen in Wijk en Aalburg. Beiden gingen af op een melding van een autobrand in Veen. De brandweerman was nog onderweg naar de brandweerkazerne.

Op het moment van de botsing, reed de persfotograaf op een voorrangsweg. Hij belandde na de botsing met zijn auto in de tuin van een woning en kwam zonder ernstige verwondingen met de schrik vrij. De brandweerman raakte wel gewond. Aan hem werd hulp verleend door zijn collega’s, die in eerste instantie onderweg waren naar de autobrand op de Witboomstraat in Veen. Een ander brandweerkorps rukte uit om dit vuur te doven.

De twee zwaar beschadigde auto’s zijn door een takelwagen afgevoerd.