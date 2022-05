Apache maakt noodlanding en blijft voorlopig aan de grond

De apache maakte een noodlanding in een weiland tussen Hank en Dussen.

DUSSEN/HANK • De apache-helikopter die gisteren een voorzorgslanding maakte in de weilanden tussen Dussen en Hank, blijft nog zeker tot zaterdagochtend aan de grond staan.

De monteurs van Defensie zijn bezig de helikopter te repareren. Doordat het nog niet zeker is wanneer dit klaar is, en gezien de weerverwachting van vrijdag, is er besloten dat de helikopter vrijdag nog aan de grond blijft staan.

De helikopter staat in een weiland langs de Provincialeweg tussen Dussen en Hank.