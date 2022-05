Vrouw komt klem te zitten tussen een aanhanger in Rijswijk

RIJSWIJK • Een mevrouw is woensdagochtend met haar been klem komen te zitten tussen een aanhanger van een auto. Dit gebeurde omstreeks 11.20 uur op de Maasdijk in Rijswijk.

De brandweer rukte samen met de ambulance, politie en traumahelikopter uit naar het ongeval. Toen de traumahelikopter bijna ter plaatse was kon de helikopter weer omdraaien, omdat deze niet meer nodig was.

De brandweer heeft de ambulancedienst geassisteerd bij het ongeval. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De Maasdijk was tijdens het incident afgesloten.