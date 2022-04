Motorblok van auto belandt twintig meter verderop na ongeval in Giessen

GIESSEN • Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag tegen een paal geklapt. Dit gebeurde omstreeks 01.25 uur op de rotonde van de N322 en de N267 bij Giessen. Door de enorme klap is het motorblok zo’n twintig meter verderop terecht gekomen.

De bestuurder is ter plaatse nagekeken door de ambulancedienst, welke hem vervolgens hebben meegenomen naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De ravage was enorm. Het verkeer kon om en om de rotonde in tegengestelde richting passeren.