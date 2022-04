Brand legt schuurtje in Nieuwendijk compleet in as, schade aan woning beperkt

NIEUWENDIJK • Een brand heeft een houten schuurtje in Nieuwendijk volledig in as gelegd. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag omstreeks 00.05 uur. Het schuurtje stond achter een woning aan de Rijksweg in Nieuwendijk.

De brandweer schaalde al snel op naar het sein ‘middelbrand’. Dit houdt in dat er een tweede brandweerkorps werd gealarmeerd. Even later schaalde de brandweer op naar ‘grote brand’. Dit omdat er op de Rijksweg weinig bluswater voorhanden is.



De brandweer kon niet voorkomen dat de schuur als verloren moet worden beschouwd. Wel hebben ze de schade aan de naastgelegen woning tot het minimum weten te beperken. De Rijksweg was tijdens de brand afgesloten om werkruimte te creëren voor de brandweer.