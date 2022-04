14-jarige jongen uit Almkerk vermist: verzoek om uit te kijken naar deze jongen

ALMKERK • Een 14-jarige jongen uit Almkerk wordt sinds maandag vermist. Dat meldt de politie via social media. De jongen is door zijn ouders als vermist opgegeven, nadat hij maandag niet was thuisgekomen.

De jongen heet Sebastien. Hij draagt een kaki kleurig bomberjack, een lichtblauwe spijkerbroek en rijdt op een wit/oranje fiets van de Postcodeloterij.

De politie roept op om uit te kijken naar de 14-jarige jongen. Mensen die de jongen gezien hebben, of weten waar hij verblijft worden verzocht om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.