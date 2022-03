Politie houdt vier mannen aan voor autobranden in Veen tijdens jaarwisseling

ALTENA • In het rechercheonderzoek naar de autobranden rond de afgelopen jaarwisseling in Veen, zijn dinsdagochtend 22 maart vier mannen aangehouden. Dat meldt de politie. De aangehouden personen worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichtingen.

De politie startte onder leiding van een officier van justitie een onderzoek. Dit gebeurde nadat in de weken voor de jaarwisseling, in december 2021, op het kruispunt van de Witboomstraat met de Van der Loosstraat en Mussentiend circa veertien stookauto’s in vlammen opgingen. De vier verdachten, twee mannen van 19 en 21 jaar uit Wijk en Aalburg en twee mannen van 20 en 21 jaar uit Veen, zijn tijdens het onderzoek in beeld gekomen. ‘Op dit moment zitten zij vast voor verhoor. De recherche gaat door met het onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit’, aldus de politie.

Burgemeester Lichtenberg reageert ook op de aanhoudingen. “Ik ben verheugd dat politie en OM nader onderzoek hebben gedaan naar mogelijke strafbare activiteiten. Complimenten voor de aanpak en voor het aanhouden van een aantal verdachten. We wachten verdere strafrechtelijke voortgang af en volgen dit indien van toepassing op met bestuursrechtelijke maatregelen. Waar mogelijk zetten we ons in om schade te verhalen.”

Het in brand steken van geprepareerde sloopauto’s rondom de jaarwisseling in Veen, zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. Dit levert vaak gevaarlijke situaties op voor omwonenden en omstanders. Bij het stoken van sloopauto’s wordt ook zwaar illegaal vuurwerk afgestoken en harde muziek afgespeeld. Omwonenden lopen met regelmaat schade op aan hun woningen en ondervinden veel overlast. Ook trekken de autobranden steeds vaker mensen van buiten Veen aan, wat voor ongewenste situaties kan zorgen.