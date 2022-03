Brandweer rukt uit voor brand in woning met rieten kap in Veen

VEEN • Omstreeks 14.10 uur is er een brand ontstaan in de rieten kap van een woning aan de Grotestraat in Veen.

De brandweer schaalde al snel op naar het sein ‘middel brand’. Dit houdt in dat ook de brandweer van Giessen werd opgeroepen. Ook de hoogwerker van brandweer Waalwijk was opgeroepen voor de brand.



Een stuk riet van circa vier vierkante meter is ingebrand. De brandweer heeft het riet verwijderd en smeulende resten geblust. De Grotestraat in Veen was afgesloten tijdens de brand, om de hulpdiensten de ruimte te geven.