Politie vindt ruim 150 kilo, grotendeels illegaal, vuurwerk in woning

ALTENA • De politie heeft woensdag in een woning in de gemeente Altena ruim 150 kilo, grotendeels illegaal, vuurwerk gevonden. Dat melden de wijkagenten van gemeente Altena op Instagram.

“Veel mensen beseffen niet welke gevaren dit met zich mee kan brengen, wanneer zulke hoeveelheden in huis bewaard worden’’, schrijven de wijkagenten van Altena bij een foto van het in beslag genomen vuurwerk. “Daarnaast is het natuurlijk ook niet toegestaan om zulke hoeveelheden in bezit te hebben.”

In welk dorp het vuurwerk is gevonden, maken de wijkagenten niet bekend. Het vuurwerk is door een speciaal bedrijf afgevoerd en zal worden vernietigd.