Controle bij autobedrijven in Veen en Wijk en Aalburg in het kader van autobranden

VEEN/WIJK EN AALBURG • De politie heeft dinsdag 15 maart een controle gehouden bij meerdere autobedrijven in Veen en Wijk en Aalburg. De controle vond plaats in het kader van het rechercheonderzoek naar de autobranden rond en tijdens de afgelopen jaarwisseling.

De politie had informatie dat deze bedrijven mogelijk betrokken zouden zijn bij het leveren van stookauto’s. Er zijn bij de controle van vandaag geen strafbare feiten geconstateerd en geen goederen in beslag genomen.

Informatie delen voor een veilige buurt

De politie vraagt mensen die informatie hebben over de daders van de brandstichtingen, zich te melden. ‘Heeft u informatie die de politie kan helpen om de daders van de brandstichtingen op te sporen? Vermoedens van illegale activiteiten, criminele activiteiten of opvallende zaken kunnen worden gemeld bij de politie (spoed 112, anders 0900-8844) of bij de gemeente, maar ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl. Op deze manier zorgen we samen voor een betere en veiligere leefomgeving’, stelt de politie.