Jonge scooterrijder vliegt uit de bocht en raakt ernstig gewond

WIJK EN AALBURG • Een scooterrijder is dinsdagmiddag op de Maasdijk in Wijk en Aalburg uit de bocht gevlogen en ernstig gewond geraakt. Zijn passagier die achterop zat raakte ook gewond. Beide zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde omstreeks 13.40 uur. De bestuurder van de scooter heeft de bocht niet gehaald en is daardoor de dijk afgereden en zo’n twee á drie meter naar beneden gevallen.



Een traumahelikopter werd opgeroepen om zich over de bestuurder te ontfermen samen met de ambulancedienst, die met twee ambulances ter plaatse kwam. Waardoor de twee jongens van de weg raakten, is niet bekend. Beide slachtoffers betroffen jongemannen. Door het ongeluk werd de Maasdijk tijdelijk gesloten voor het verkeer.