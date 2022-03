Fikse schoorsteenbrand in woning met rieten dak aan Schans in Werkendam

WERKENDAM • Zondagmiddag omstreeks 13.50 uur is er een brand uitgebroken in de schoorsteen van een woning aan de Schans in Werkendam. De woning had een rieten dak. Doordat het vuur aanzienlijk was en in combinatie met het rieten dak, was de brandweer met veel materiaal ter plaatse.

De brandweer schaalde op naar het sein ‘middelbrand’. Dit houdt in dat er een tweede tankautospuit ter plaatse komt. Ook kwam er een ladderwagen en waterwagen ter plaatse.



Doordat het een oude woning betrof was het vuur moeilijk te bestrijden. Zo zat er veel betimmering rondom de schoorsteen wat de blussing bemoeilijkte. Na enige tijd heeft de brandweer het vuur onder controle gekregen en gedoofd. Wel is er aanzienlijke schade in de woning.