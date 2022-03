Man uit Andel aangehouden voor rijden onder invloed en zonder geldig rijbewijs

ANDEL• Politieagenten hebben donderdagavond 3 maart rond 21.45 uur in Andel een 54-jarige inwoner uit die plaats aangehouden, op verdenking van rijden onder invloed en rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

Agenten zagen de man donderdagavond rijden op de N322. Hij trok hun aandacht doordat hij erg dicht op zijn voorganger reed. Toen de agenten hem een stopteken wilden geven, zagen ze dat de man bovendien hard, hevig slingerend en meerdere keren op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer reed.

De auto kwam uiteindelijk na een wilde rit op de Langenhof in Andel tot stilstand. Daar konden de agenten de hevig naar alcohol ruikende verdachte aanhouden. Dat ging niet zonder slag of stoot, want de man verzette zich tegen zijn aanhouding. Eenmaal op het politiebureau weigerde hij bovendien mee te werken aan een ademanalyse of een bloedonderzoek.

De man bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, dat was hem al eerder afgenomen na onder andere rijden onder invloed. Tegen de man is proces-verbaal opgemaakt. Hij is rond middernacht in vrijheid gesteld, maar blijft verdachte.