Man ernstig gewond na eenzijdig ongeval bij Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Een man is dinsdagochtend omstreeks 08.20 uur ernstig gewond geraakt, na een eenzijdig verkeersongeval in Nieuwendijk.

De man reed op de Parallelweg langs de A27, vanaf Nieuwendijk richting Werkendam. Door een onbekende reden is de man met zijn auto in de berm terecht gekomen en vervolgens de sloot in gereden. De auto kwam met een aanzienlijke snelheid tot stilstand tegen een duiker. De brandweer rukte, evenals de ambulance en traumahelikopter, uit naar het ongeval.

De brandweer heeft de auto gestabiliseerd, zodat het slachtoffer veilig uit de auto gehaald kon worden. Het slachtoffer is met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.