Brandweer rukt uit voor brand in loods aan Rijksweg in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • In de nacht van zaterdag op zondag is er omstreeks 03.50 uur een brand ontstaan in een loods aan de Rijksweg in Nieuwendijk. De brandweer schaalde op naar ‘grote brand’.

Vele brandweerwagens werd opgeroepen en spoedden ter plaatse. Na een verkenning bleek het vuur mee te vallen. Vermoedelijk was een houtkachel de boosdoener, maar dat wordt nog nader onderzocht.



Aan de loods zit nog een woning vast. De mensen die in het huis wonen, waren nog wakker en hebben het vuur ontdekt. Zij hebben de brandweer gebeld en zijn veilig naar buiten gegaan. In de loods stonden wat landbouwvoertuigen.