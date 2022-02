Vrouw aangetroffen in water bij Het Rond in Woudrichem, hulp mocht niet baten

WOUDRICHEM • Een voorbijganger heeft dinsdagochtend omstreeks 07.20 uur een vrouw op leeftijd in het water gevonden nabij de loopbrug op Het Rond in Woudrichem.

De hulpdiensten rukten massaal uit met meerdere brandweervoertuigen en onder andere een traumahelikopter. Echter heeft dat niet meer mogen baten en is de mevrouw overleden.

Het is niet bekend hoe de vrouw in het water terecht is gekomen en hoe lang ze daar al lag. Langs de waterkant stond nog een rollator. De politie heeft een deel van de straat afgezet, om verder onderzoek te kunnen doen.