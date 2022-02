NL-Alert: ‘112 overbelast, bel alleen in levensgevaarlijke situaties’

ALTENA • Rond 17.10 uur is er een NL-Alert uitgestuurd, waarin wordt gewaarschuwd voor de extreme weersomstandigheden in Nederland door storm Eunice.

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert over noodsituaties. In het NL-Alert dat zojuist is verstuurd, valt ook te lezen dat het noodnummer 112 momenteel overbelast is. Er wordt opgeroepen alleen 112 te bellen bij levensgevaarlijke situaties. Ook roept men nogmaals op om thuis te blijven.

— Veiligheidsregio MWB (@VRMWB) February 18, 2022

Ook in Altena zijn de gevolgen van Eunice al zichtbaar. Zoals in Werkendam op de kruising Sportlaan/Werkina.