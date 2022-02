Buurtbewoner uit Hank zet vluchtvoertuig klem, drie inbrekers aangehouden

HANK • Bij een woning aan de Warmondstraat werd dinsdagmiddag 15 februari ingebroken. Een alerte buurtbewoner die de inbraak zag gebeuren belde direct de politie en zette het vluchtvoertuig klem door zijn eigen auto ervoor te zetten. Agenten hielden drie mannen, met behulp van buurtbewoners, aan. Zij zitten vast voor verder onderzoek.

Terwijl een alerte buurtbewoonster in haar keuken stond, zag zij rond 17.00 uur een auto met drie personen aan komen rijden. Zij parkeerden hun auto en liepen door de wijk. Toen zij aan de poort van een van de omliggende woningen voelden, riep zij haar man. Hij ging buiten poolshoogte nemen. Toen hij glasgerinkel hoorde, besloot hij de auto van de drie mannen klem te zetten met zijn eigen auto. Vervolgens werd er direct 112 gebeld.

Toen er meerdere agenten op de locatie waren, met onder andere een politiehond, zagen zij drie verdachten wegrennen door de naastgelegen achtertuinen. Eén man kon direct worden aangehouden, twee anderen wisten te ontkomen. Terwijl de politie in de omgeving naar de twee anderen zocht, stopte een automobilist. De twee inzittenden vroegen of de agenten op zoek waren naar twee mannen, aangezien even verderop twee mannen door de straat renden. Hierop stapten de agenten bij hen in de auto en reden zij naar richting de Sint Elisabethstraat. Zij kregen de twee verdachten in het vizier. Beiden vluchtten richting de kerk, waar zij alsnog werden ingerekend.

De drie mannen (30 en 37 jaar (de derde identiteit is nog onbekend)) uit Frankrijk werden overgebracht naar het politiebureau. Eén van de verdachten is nog kort in het ziekenhuis onderzocht, omdat hij zich niet goed voelde. Vervolgens is ook hij overgebracht naar het cellencomplex. Wat er bij de woninginbraak buit is gemaakt wordt nog onderzocht.