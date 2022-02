Politie houdt vrouw uit Nieuwendijk aan na bedreiging en vernieling

NIEUWENDIJK • De politie heeft maandagavond in Nieuwendijk een 56-jarige vrouw aangehouden op verdenking van bedreiging en vernieling. Dit gebeurde na een melding dat de vrouw in Almkerk een auto beschadigd zou hebben. Toen politiemensen haar hierover aanspraken, zou ze de politiemensen hebben bedreigd.

Agenten reageerden aan het begin van de maandagavond op een melding dat een vrouw in Almkerk opzettelijk een auto zou hebben beschadigd. Ze troffen de vrouw aan, maar konden moeilijk met haar in gesprek komen omdat ze dreigde de hond die ze bij zich had tegen de agenten te gebruiken.

Toen ze vervolgens de hond over de motorkap van de politieauto liet lopen, besloten de agenten haar aan te houden op verdenking van vernieling en bedreiging. Omdat dit niet lukte zolang de vrouw de hond in haar bezit had, is in eerste instantie de expertise van een politiehondengeleider ingeroepen. Daarna is besloten de vrouw met een politiebus naar huis te rijden, zodat ze haar hond thuis kon brengen. De vrouw is daarna aangehouden en overgebracht naar een politiebureau en heeft de nacht in de cel doorgebracht. De politie gaat dinsdag verder met het onderzoek.