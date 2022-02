Bestuurder verliest macht over het stuur en komt tegen boom tot stilstand

WIJK EN AALBURG • In de nacht van zaterdag op zondag heeft een automobilist omstreeks 01.15 uur de macht over het stuur verloren en is tegen boom tot stilstand gekomen. Dit gebeurde op de Groeneweg ter hoogte van Wijk en Aalburg.

De bestuurder is door onbekende reden tegen een zogenaamde varkensrug gereden. Hierna is de auto gaan tollen en van de weg geraakt. Vervolgens is hij een fietspad overgestoken en kwam de auto tegen een boom tot stilstand.



De bestuurder was al vertrokken toen de hulpdiensten arriveerden. Het is niet uit te sluiten dat deze verwondingen heeft opgelopen, omdat de schade aan de auto aanzienlijk is en het er daardoor op lijkt dat de bestuurder een flinke klap heeft gemaakt.



De politie doet onderzoek naar de bestuurder van het voertuig. Een berger heeft de auto opgetakeld en meegenomen.