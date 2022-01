Storm Corrie laat sporen achter: boom valt op auto in Meeuwen

MEEUWEN • Storm Corrie raast maandag over Nederland en laat zijn sporen achter. Maandagochtend is er in Meeuwen omstreeks 10.45 uur een boom op een geparkeerde auto gevallen. Dit gebeurde aan de Dorpsweg.

De auto stond geparkeerd en er zat niemand meer in, op het moment dat de boom op het rijtuig viel. De auto heeft een flinke deuk in het dak gekregen. De auto welke ernaast geparkeerd stond kwam er beter vanaf. Deze had ook wel wat schade, maar een stuk minder.



De brandweer is ter plekke gekomen om de boom van de auto af te halen. De gemeente zal de rest van de boom ophalen. De boom leek aan de onderkant te rotten, vermoedelijk is hij in combinatie met de wind omgevallen.