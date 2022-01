Opnieuw hennepkwekerij ontdekt in loods in Veen: huisvestte eerder ook illegale sigarettenfabriek

VEEN • De politie heeft samen met de gemeente Altena een hennepkwekerij aangetroffen in een loods aan de Hoefakker in Veen. Vorig jaar is in hetzelfde pand ook al een hennepkwekerij en een illegale sigarettenfabriek opgerold.

Er was een penetrante lucht te ruiken in de straat, waar de hulpdiensten op aansloegen. Toen de loods waar de geur vermoedelijk uit kwam niet open kon en de eigenaar niet kon komen, heeft de brandweer de deur open gezaagd. Hierna bleek dat er in het pand een hennepkwekerij zit. Het is nog onbekend om hoeveel planten het gaat.

Eerdere vondsten

Vorig jaar leidde de vondst van een opslagloods met sigaretten en tabak in de gemeente West Betuwe, na onderzoek van de douane en de FIOD, naar een illegale sigarettenfabriek in hetzelfde pand. De fabriek was in bedrijf en de elf werknemers uit Oost-Europa werden aangehouden. De sigarettenfabriek was ingericht met een complete productie- en verpakkingslijn. Ook stonden er dozen met 750.000 illegale sigaretten, 21.000 kilo rooktabak en verpakkingsmateriaal. Het vermoeden bestond dat deze fabriek ruim één miljoen sigaretten per dag kon produceren, wat neerkomt op een accijnsnadeel van 243.250 euro per locatie per dag.

Naast de sigarettenfabriek werd ook een hennepkwekerij met 768 planten gevonden. Die werden destijds overgedragen aan de politie.