Duizenden boetes in Brabant na politiecontroles vanuit onopvallende touringcar

REGIO • De politie heeft de afgelopen maanden duizenden automobilisten in Brabant betrapt met een telefoon in de hand tijdens het rijden. De politie controleerde bestuurders vanuit een onopvallende touringcar, die door Brabant en Zeeland reed. De touringcar met waarnemers werd gevolgd door agenten in onopvallende auto’s. Als men vanuit de bus een overtreding zag, namen zij het over en werd de overtreder staande gehouden en bekeurd.

Het doel van deze actie noemt de politie simpel: “We willen de verkeersveiligheid verbeteren en bewustwording verhogen.” De Provincies Zeeland en Noord-Brabant en politie eenheden Oost-Brabant en Zeeland-West-Brabant hielden in samenwerking met ‘Brabant gaat voor NUL’ een gezamenlijke handhavingsactie vanwege de verkeersveiligheidsrisico’s van afleiding in het verkeer. Op locaties waar de inzet van de touringcar niet praktisch of mogelijk was, werd extra gehandhaafd middels speciale camera’s genaamd de MONOcam.

De touringcar bleek voor de politie tijdens de controles een bijzonder effectief vervoersmiddel. Maar liefst 3511 bekeuringen zijn uitgedeeld tijdens de veertien handhavingsdagen in Zeeland en Noord-Brabant, die tussen september en december 2021 gehouden werden. Hiervan waren 2707 bekeuringen voor het niet handsfree bellen en/of het vasthouden van de mobiele telefoon.

Bijvangst

De politie was niet alleen alert op smartphonegebruik achter het stuur. Als ze tijdens de controles andere verkeersovertredingen zagen, zoals het niet dragen van een gordel, werd hier ook tegen opgetreden. Buiten het smartphonegebruik had de politie nog wat zogenaamde ‘bijvangst’, waaronder een bestuurder die op zijn laptop een brief aan het schrijven was onder het rijden.

Er werden personen gesignaleerd met openstaande gevangenisstraffen van 26 tot 60 dagen. De politie nam voertuigen in beslag, bekeurden mensen voor rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en inden nog openstaande boetes. Door overtreders meteen staande te houden hoopt de politie door te dringen tot de desbetreffende weggebruiker en diens gedrag direct te beïnvloeden. “Elke staandehouding kan namelijk een potentieel ongeluk voorkomen”, aldus de politie.

Jongeren kijken mee

Op 20 oktober is één van de ingezette politieteams vergezeld door een aantal scholieren van 17 en 18 jaar. “Bestuurders van de toekomst”, zegt de politie. Ze kregen de kans om mee te gaan in de handhavingsbus, daardoor konden zij uit eerste hand ervaren hoeveel mensen met andere zaken, zoals de mobiele telefoon, achter het stuur zitten en wat de gevaren zijn van afleiding in het verkeer. Dat maakte een behoorlijke indruk op de scholieren. “Ze hadden wel verwacht dat ze in de tijd dat ze meereden een automobilist zouden treffen die op zijn telefoon zou zitten. Maar hoe snel en hoeveel mensen werden bekeurd, heeft ook op de scholieren veel indruk gemaakt”, laat de politie weten.

Vervolg

Vanwege het ‘succes’ van de handhavingsdagen, gaat de actie zeer waarschijnlijk een vervolg krijgen in 2022.