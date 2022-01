Brand in schuur aan de Kortestraat in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De brandweer is vrijdagavond omstreeks 20.00 uur uitgerukt, voor een brand in een schuur aan de Kortestraat in Wijk en Aalburg.

Het schuurtje bevond zich achter een woning. Door de brand kwam er veel rook uit de schuur, vanaf de buitenzijde was er echter geen vuur te zien. De brandweer is met meerdere stralen het vuur te lijf gegaan.

De Kortestraat is ten tijde van de brand afgesloten geweest. Wat de oorzaak van de brand is, is onbekend.