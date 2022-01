Brandweer rukt uit voor wieldop in boom

WIJK EN AALBURG • De hoogwerker van brandweer Waalwijk is zondag aan het einde van de middag uitgerukt voor een wieldop die in een boom hing.

De wieldop hing aan een tak, welke recht boven de Anjelierstraat in Wijk en Aalburg zwaaide. Daardoor was er gevaar dat de wieldop uit de boom zou vallen en bovenop een passerende fietser of voetganger terecht zou komen.



De mannen van de brandweer hebben de wieldop uit de boom gehaald en daarmee was het gevaar geweken.