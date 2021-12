Opnieuw meerdere autobranden in Veen: ‘Brandweer moest blussen staken’

VEEN • Ook donderdagavond 30 december was het opnieuw raak op de kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen. In totaal zijn er minimaal zes autowrakken in vlammen opgegaan. Het was weer erg druk op de kruising en er werd veel vuurwerk afgestoken.

Omstreeks 21.45 uur gingen de eerste twee auto’s de kruising op, waarna ze in brand werden gestoken. Toen de brandweer deze had geblust en de bergers ze hadden afgevoerd, duurde het niet lang voordat er weer twee andere auto’s op de kruising stonden te branden. Ook deze zijn geblust en afgevoerd. De brandweer moest wel een tweede keer komen, omdat de auto’s weer in brand waren gestoken toen de brandweer weg was.

Toen ook auto drie en vier weg waren getakeld, kwamen de volgende twee er weer aan. Ook deze stonden direct in vuur en vlam. Bij het blussen van deze auto’s werd er veel vuurwerk afgestoken en was het onrustig op de kruising. “De brandweer heeft het blussen daarop gestaakt”, meldt de correspondent die ter plaatse was.