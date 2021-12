Ongeval op de Heusdense brug: vermoedelijk door landende zwaan

• De schade na de aanrijding is flink. (Foto: Iwan van Dun)

WIJK EN AALBURG • Op de Heusdense brug (N267) tussen Heesbeen en Wijk en Aalburg heeft donderdagochtend omstreeks 10.30 uur een kop-staart aanrijding plaatsgevonden met twee voertuigen. Een moeder en kindje zijn uit voorzorg ter controle per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het voorste voertuig zou hebben geremd omdat er een grote witte vogel, vermoedelijk een zwaan, voor zijn auto op de rijbaan landde. Een achteropkomende auto had dit niet snel genoeg in de gaten en klapte hard op de auto van zijn voorganger. De Heusdense brug is geruime tijd gestremd geweest voor al het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft beide voertuigen getakeld en afgevoerd.