Brandweer rukt driemaal uit om autobrand te blussen

VEEN • Op de beruchte kruising van de Witboomstraat in Veen zijn woensdagavond 29 december opnieuw twee sloopauto’s in vlammen opgegaan.

De eerste auto stond rond 23.00 uur in vuur en vlam. De brandweer van Wijk en Aalburg rukte uit voor deze brand en heeft het vuur gedoofd, waarna een berger de auto heeft opgehaald. Omstreeks 00.00 uur is er een tweede auto in brand gestoken op dezelfde kruising. Toen de brandweer deze had gedoofd en weg was gereden, duurde het niet lang voordat de auto voor de tweede keer in brand stond.

De brandweer kon wederom uitrukken om de brand te blussen. De berger heeft daarna ook de tweede auto meegenomen. Er stonden, net als op eerdere avonden, weer veel mensen rondom de kruising.