Meerdere branden in Altena tijdens onrustige kerstavond

WIJK EN AALBURG/VEEN • Op het viaduct van de Veldstraat in Wijk en Aalburg, dat over de N267 gaat, is vrijdagavond omstreeks 23.35 uur een stapel autobanden in brand gevlogen. Het viaduct ligt op zo’n vijf minuten rijden van het beruchte kruispunt in Veen.

Eerder op kerstavond werden er in Veen al twee auto’s, waarvan één met aanhanger, in brand gestoken. In de nacht werden er nog eens twee sloopauto’s in lichterlaaie gezet. Dit gebeurde omstreeks 00.20 uur.

De gehele avond heeft er veel volk op de kruising met de Witboomstraat gestaan, naar schatting zo’n driehonderd mensen. Er werd veel vuurwerk afgestoken, en muziek en bier was in overvloed aanwezig.