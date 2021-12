Opnieuw raak op kruising met Witboomstraat in Veen

• Opnieuw ging een sloopauto in vlammen op. (Foto: Jurgen Versteeg)

VEEN • Vrijdagavond omstreeks 21.15 uur is er weer een sloopauto in vlammen op gegaan, op de kruising met de Witboomstraat in Veen.

Al jarenlang is het een Veense traditie om sloopauto’s in brand te steken. Dit is bijna altijd op de kruising van Witboomstraat en de Van der Loostraat. Ook deze keer stond er weer een grote groep van zo’n 300 man rondom het vuur. Er werd tevens zwaar vuurwerk afgestoken.