Politie vindt illegaal vuurwerk, een zelf gefabriceerd explosief en wapens in Werkendamse woning

WERKENDAM • De politieactie in een woning aan de Nieuweweg in Werkendam is rond middernacht beëindigd. Dinsdagmiddag rond 15.30 uur bezochten agenten de woning, na een melding van mogelijk illegaal vuurwerk. De politie trof op diverse plekken in de woning illegaal vuurwerk en een zelf gefabriceerd explosief aan.

Bij de huiszoeking werd naast illegaal vuurwerk onder meer een ijzeren pijp met vuurwerkkruit aangetroffen. Ook heeft de politie drie airsoftwapens en een kruisboog in beslag genomen, waarmee de verdachte mogelijk de openbare weg op is geweest. Verder heeft de politie een kleine hoeveelheid amfetamine aangetroffen.

De Explosieven Opruimingsdienst heeft op de daartoe aanwezen plek in Dussen, het gevonden explosief materiaal onschadelijk gemaakt. De bewoners van de naastgelegen woningen mochten hierna terug naar huis. De verdachte is in verzekering gesteld. Bij het politieonderzoek worden ook eerdere mogelijk door de verdachte gepleegde strafbare feiten betrokken.