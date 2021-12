Keukenbrand in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Bij een woning aan de Abeelhof in Sleeuwijk woedde maandagmiddag rond 17:00 uur korte tijd brand in de keuken. Volgens de brandweer zou het vuur in de afzuigkap zijn geslagen.

De brandweer had het vuur vrij snel onder controle, maar verrichtte ter controle nog wel verschillende metingen in het huis waar de brand is ontstaan en dat van de buren. Voor zover bekend is er niemand bij de brand gewond geraakt.

Om de brand te kunnen blussen, parkeerde de brandweer op een grasveld voor het huis. Daarbij schampte de brandweerwagen een boom. De boom is hierdoor beschadigd.

Ook het vertrek van de brandweer verliep dit niet vlekkeloos. De wagen kwam niet meer van z’n plek. Eerst werd gepoogd om de brandweerwagen met een busje van een van de omwonenden los te trekken, maar toen dit niet lukte, kwam er een tweede brandweerwagen om de eerste weer op weg te helpen.