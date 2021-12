Brandweer rukt driemaal uit naar Witboomstraat in Veen

VEEN • De brandweer is zaterdagavond 18 december driemaal uitgerukt naar de kruising van de Witboomstraat in Veen. Er werd afval en banden in brand gestoken, ook werd er zwaar vuurwerk afgestoken.

Omstreeks 23.00 uur moest de brandweer voor het eerst uitrukken. Een stapel banden, pallets en wat afval stond in brand. De brandweer heeft het vuur gedoofd maar nog geen kwartier later brandde het alweer. Om 00.40 uur is de brandweer opnieuw opgeroepen om naar dezelfde hoop banden en pallets te gaan. Nu lag er zelfs een oude aanhangwagen op het vuur. De brandweer heeft het vuur wederom geblust, maar enkele minuten later sloegen de vlammen alweer in het rond.

Rond 02.30 uur is de brandweer opnieuw naar de kruising gegaan, samen met de gemeente. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de gemeente heeft alle restanten opgeruimd. De gehele avond stond er een grote groep mensen bij de kruising en werd er zwaar vuurwerk en zogenaamde ‘shells’ afgestoken.