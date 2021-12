Eerste sloopauto rondom jaarwisseling in vlammen opgegaan in Veen

VEEN • Vrijdagavond omstreeks 21.45 uur is er een sloopauto in brand gestoken op de ‘beruchte’ kruising van de Witboomstraat met de Van der Loostraat in Veen. De eerste autobrand in Veen rondom het einde van het jaar is daarmee een feit.

Eerder werden al wel autobanden op de kruising in brand gestoken. Zo’n 250 man stond bij de autobrand toe te kijken, terwijl er ondertussen naar muziek geluisterd werd. De brandweer heeft het vuur rustig kunnen doven.