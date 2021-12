Brandweer rukt uit voor woningbrand aan Langesteeg in Werkendam

WERKENDAM • De brandweer is vrijdagochtend uitgerukt voor een woningbrand aan de Langesteeg in Werkendam. De brand in de nok van een woning brak rond 11.30 uur uit.

De brandweer van Werkendam en de ladderwagen van Gorinchem rukten uit om het vuur te bestrijden. Het brandje woedde in de nok van de woning vlakbij de schoorsteen. Hoe het vuur daar kon ontstaan is onduidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. Met de ladderwagen zijn nog wat dakpannen weggehaald om er zeker van te zijn dat het vuur uit was.