VEEN • Op de kruising Witboomstraat / Van der Loostraat in Veen is vrijdagavond twee keer een stapel autobanden in brand gevlogen.

Toen de tweede stapel autobanden in brand stond, is de brandweer gealarmeerd. Er kwamen 100 tot 150 mensen op de branden af.

De brandweer kon het vuur rustig doven.