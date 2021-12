Auto over de kop in Veen

VEEN • Een bestuurder van een Volkswagen Polo is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Groeneweg in Veen over de kop geslagen met zijn auto. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen was de bestuurder er al vandoor.

Een ambulance werd ook opgeroepen voor het ongeval, maar omdat de bestuurder ervandoor is gegaan, kon deze niks betekenen. Vermoedelijk heeft de bestuurder de macht over het stuur verloren, een stoeprandje geraakt en vervolgens een paaltje. Daardoor is de auto over de kop geslagen.



Waarom de bestuurder het hazenpad heeft gekozen is niet bekend. Een berger heeft de auto weer op zijn wielen gezet en meegenomen.