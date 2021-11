Auto over de kop geslagen op Neer Andelse Weg

ANDEL • Een automobilist is dinsdagochtend omstreeks 09:00 uur op de Neer Andelse Weg bij Andel over de kop geslagen. Dit gebeurde nadat deze tegen een varkensrug was aangereden.

Doordat de bestuurster tegen de varkensrug aan reed, werd de auto gelanceerd en sloeg over de kop. De bestuurster is door de ambulancedienst gecontroleerd, maar ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



Het verkeer kon om en om het ongeval passeren. Een berger heeft de auto opgehaald.