Brand in verzorgingstehuis Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • De brandweer is vrijdagmorgen uitgerukt naar de Azaleastraat in Wijk en Aalburg. Daar woedde een brand in het verzorgingstehuis. Drie brandweervoertuigen en een hoogwerker kwamen ter plaatse, om het vuur te bestrijden en te helpen bij de evacuatie.

De brand bevond zich in een rookkanaal op de derde verdieping en is inmiddels onder controle. Het gebouw is ontruimd geweest, ook de kinderen en hun begeleiders die in het kinderdagverblijf aanwezig waren werden geëvacueerd. Omdat zich veel kwetsbare mensen in het gebouw bevonden, besloot de brandweer om op te schalen.