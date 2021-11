Brand in cafetaria in Werkendam

WERKENDAM • De brandweer van Werkendam is aan het einde van de zaterdagmiddag uitgerukt naar een brand in een cafetaria aan de Hoogstraat in Werkendam.

Omstreeks 17:45 uur uur ontstond daar een brandje in de afzuiginstallatie van de frituurpan. Hoe het vuur kon ontstaan is niet duidelijk. Het vuur was snel gedoofd. De brandweer heeft een grondige nacontrole uitgevoerd om zeker te weten dat het weer veilig was.