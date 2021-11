A27 afgesloten bij knp. Hooipolder

REGIO • De A27 is in verband met een politieactie bij knoppunt Hooipolder in beide richtingen afgesloten.

‘In verband met de arrestatie van drie personen is de weg tijdelijk dicht’, meldt de Politie Breda op Twitter. ‘Heeft te maken met een bedreiging met mogelijk vuurwapen. Personen zijn door middel van de zogenaamde BTGV-procedure uit de auto gehaald.’

Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) is een procedure die door de Nederlandse politie wordt ingezet als zij te maken krijgen met een persoon of personen die vuurwapengevaarlijk (kunnen) zijn.