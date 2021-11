Aanrijding tussen fietser en scooter op Rijksweg in Nieuwendijk

NIEUWENDIJK • Op de Rijksweg in Nieuwendijk heeft dinsdagavond rond 18.30 uur een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietsster en een scooterrijdster.

Er werd traumahelikopter opgeroepen, die landde op De Tol in Werkendam. Daar is de arts in een ambulance gestapt om richting het ongeval vervoerd te worden. De fietsster is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De politie start een onderzoek naar de toedracht van het ongeval.