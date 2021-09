Man valt in ruim van schip in Werkendamse haven

WERKENDAM • Een man is woensdag in het ruim van een schip gevallen toen hij aan het werk was op dat schip in de Werkendamse haven.

Brandweer, traumahelikopter, ambulance en politie rukten uit naar de Biesboschhaven Noord, waar het schip lag.



Traumahelikopter weer terug

De verwondingen lijken mee te vallen en de traumahelikopter kon daarom snel weer terug, nadat deze was geland.



De uitdaging is om het slachtoffer gestabiliseerd uit het schip in de ambulance te krijgen, omdat deze niet mag bewegen.



De brandweer van Sleeuwijk en Werkendam zijn ter plaatse om de ambulance daarmee te helpen.